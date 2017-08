Aménagement et extension des écoles en projet

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le temps qui passe, les facteurs climatiques et humains finissent par fragiliser les structures publiques, lesquelles ont bien évidemment besoin d'un "coup de jeune". C'est le cas, parmi tant d'autres, des écoles primaires de la commune d'Akbou, dont la majorité a été construite durant l'époque coloniale, et qui, de ce fait, ont grand besoin d'être réhabilitées et "requinquées" pour une meilleure prise en charge des apprenants, du moins, sur le plan structurel. La croissance démographique que connaît la commune d'Akbou, notamment la ville, se répercute sur le secteur de l'éducation. Et à cet effet, les autorités communales, et pour diminuer la surcharge et "aérer" les classes, ont convenu de la nécessité d'effectuer des opérations d'extension, au profit de certaines écoles. Deux écoles primaires sont concernées par l'extension, a-t-on appris. Il s'agit respectivement des écoles primaires des localités de Bouzeroual et de Taharacht. Ces deux établissements sont concernés, chacun, par la création de trois (3) salles de classes. Dans le même sillage, d'autres écoles vont bénéficier de projets divers. A l'exemple de l'école primaire "Derouiche Boussâad", sise au chef-lieu, laquelle va bénéficier d'un projet de réalisation d'une demi-pension. Quant à l'école "Tizi Abderrahmane" située au village Taslent, elle est concernée par une opération d'implantation d'un mur de soutènement. Des appels d'offre ont été lancés récemment par l'APC en vue de "récolter" les éventuelles soumissions.

S. Y.