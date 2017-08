Lancement du chantier en septembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Tichy, cette station balnéaire qui reçoit chaque saison estivale des milliers de touristes et d’estivants, ne possède pas de station d’épuration.

Pour collecter toutes les eaux usées du chef-lieu de la daïra et des alentours, et empêcher qu’elles ne soient déversées directement dans la mer, l’État avait édifié un collecteur et plusieurs stations de relevage. Mais, ces dernières années, des fuites sont signalées partout tout au long de ces ouvrages. En période estivale, ce phénomène récurrent s’est avéré très gênant pour l’APC et l’ONA, qui doivent intervenir, à chaque fois et dans l’urgence, pour colmater les brèches et empêcher toutes ces eaux usées d’aller souiller les rivages. Il y va de la renommée de Tichy comme station balnéaire. Ainsi, et pour apporter un remède à ce problème, la DRE va lancer un projet de réhabilitation du collecteur et des stations de relevage de cette commune. L’enveloppe allouée à ce projet est de 19 milliards de centimes ; l’entreprise a été déjà désignée. Les travaux, d’une durée de douze mois, seront lancés juste après la présente saison estivale. L’ONA sera chargé du suivi de ce chantier. La direction de cet office espère, néanmoins, boucler les travaux dans moins d’un an pour ne pas remettre en cause l’ouverture de la prochaine saison estivale. D’après le directeur de l’ONA, M. Mourad Atmaniou, «chaque été, les agents de l’ONA travaillent comme des pompiers et fournissent beaucoup d’efforts, car il y a trop de fuites sur ce réseau vétuste. Les interventions sont toujours délicates, d’autant qu’il y a d’autres réseaux implantés sur le même tracé, comme celui de la fibre optique, du gaz de ville et de l’électricité». «Ce projet va donc nous soulager et rendre service à la commune ainsi qu’aux estivants», note-t-il. Tout le réseau sera, dès lors, renouvelé et les conduites seront réalisés en PEHD. Aussi, six stations seront édifiées, même les équipements électromécaniques et électriques seront remplacés, car chaque station sera dotée d’un groupe électrogène, pour prendre le relais en cas de panne électrique. Même si ce réseau sera rénové, toutes les eaux usées collectées seront dirigées vers l’oued Djemaâ, avant qu’elles ne se soient déversées dans la Méditerranée, et ce sans aucun traitement. Bien qu’il soit projeté d’assainir les plages et rivages de Tichy à travers ce projet, cela reste insuffisant d’après les associations écologiques, qui considèrent que cette solution n’est que partielle. Celles-ci militent pour l’implantation d’une station d’épuration qui, d’après elles, saura protéger efficacement tout le littoral, car les eaux usées et les déchets, une fois dans l’eau, sont libres de voguer dans toutes les directions au gré des courants.

Saïd M.