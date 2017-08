Le stade communal sous-équipé !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Les infrastructures sportives dans la commune de Tamokra, située à 90 km au Sud-ouest du chef-lieu de wilaya, se comptent sur les doigts d'une seule main. En effet, le chef-lieu communal ne possède, en tout et pour tout, qu'un centre des sports de proximité (CSP) et un stade. Si le premier n'ouvre qu'en de rares occasions pour abriter des activités sportives, culturelles, commémoratives..., le stade communal, lui, semble déserté la plupart du temps, informe-t-on. En effet, cette infrastructure sportive n'est pas "bien lotie", dit-on, au vu de son éloignement des centres urbains. Le terrain en question est, en effet, situé à proximité de la légendaire forêt Adar Oumaza, à plusieurs kilomètres du chef-lieu. L'accès vers ce lieu n'est pas facile, le transport n'étant pas assuré. En plus de cela, ce stade n'est pas raccordé au réseau électrique et à l'eau. Dans les vestiaires, les athlètes se contentent seulement de se changer ou se reposer pendant la pause-citron. Construite vers 2006, cette infrastructure aurait englouti pas moins de trois enveloppes financières. Cependant, le résultat, constatent les jeunes sportifs de la région, est "loin d'être probant et satisfaisant", puisque ce stade manque presque de tout. Néanmoins, ce terrain abrite, de temps à autres, des tournois de football, animés par les jeunes de la localité, lesquels invitent des équipes de plusieurs autres villages de la commune et même des autres localités, relevant des communes voisines, comme Ilemayen (Bordj Bou Arréridj).

Syphax Y.