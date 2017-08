La campagne lancée

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Inscrite dans le cadre préventif de lutte contre la fièvre aphteuse, une opération de grande envergure de vaccination anti-aphteuse bovine est en cours, sous la tutelle des services de l’APC de Chemini. Pour la bonne réussite de l'opération, des moyens humains et matériels ont été mis en place, notamment la mobilisation de vétérinaires. Lancée dimanche dernier, cette opération, qui vise à renforcer l'immunité du cheptel bovin de la région, notamment les vaches laitières, s’étalera jusqu’au 17 du mois en cours. Durant cette période, un programme est tracé afin de toucher l’ensemble des villages de la commune, au nombre de 25. Les éleveurs sont, ainsi, appelés à déplacer leurs cheptels au centre de chaque patelin, pour que qu’ils soient examinés et vaccinés de facto. Il y a lieu de signaler que la fièvre aphteuse est une maladie hautement dangereuse et contagieuse, laquelle peut causer des pertes sensibles parmi les animaux atteints. Elle se caractérise par l’apparition d’aphtes et d’érosion sur les muqueuses buccales, nasales et mammaires et sur les onglons (au niveau des bourrelets coronaires des pattes). Ces lésions entraînent une salivation intense et filante (signe caractéristique de la maladie), des troubles de la mastication, des boiteries et des chutes de production laitière. Il est aussi utile de préciser que la fièvre aphteuse est la maladie animale la plus contagieuse. Cette campagne, destinée, donc, à immuniser le cheptel bovin contre cette affection, a aussi pour but de sensibiliser les éleveurs sur la nécessité de vacciner leurs bêtes. Ainsi, des appels sont souvent lancés à tous les éleveurs, pour vacciner leurs animaux, d’autant que l’opération en cours est gratuite.

Bachir Djaider