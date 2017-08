La pénurie du lait en sachet s'accentue !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

La commune de Boudjellil, située à 87 km au Sud-ouest de Béjaïa, est confrontée à une pénurie "chronique" de lait en sachet. En effet, cela fait des semaines que cette denrée de première nécessité est devenue très rare dans les commerces de l'alimentation générale de la localité. Tous les villages sont touchés par cette "crise" du lait qui ne dit pas son nom! Les ménages au niveau de cette municipalité se rabattent sur d'autres communes limitrophes, comme Tazmalt, pour s'approvisionner en quelques sachets de lait. Interrogé à ce sujet, un commerçant de Boudjellil dira : «La distribution du lait en sachet connaît une certaine perturbation. Les distributeurs ne nous approvisionnent pas régulièrement, ce qui fait que ce produit alimentaire de base est rare chez nous». Dans certaines épiceries, le lait en sachet est distribué deux ou trois fois par semaine, et ce à cause de son manque. Et dès que le livreur arrive, les consommateurs s'agglutinent devant les commerces, non sans jouer des coudes dans un brouhaha indescriptible. «ça me rappelle les années 1980, où nous étions assujettis à la pénurie de plusieurs produits alimentaires. La tomate en boîte, la semoule, l'huile à frire et bien d'autres étaient un luxe à cette époque-là!», se remémore un sexagénaire de la localité. En conséquence à cette situation qui dure depuis des semaines déjà, les ménages se rabattent à leur corps défendant sur le lait de vache, qu'ils payent à 50 DA le sachet, et ce, quand celui-ci est disponible. Sinon, ils achètent le lait en boîte (Tetrapack) qu'ils payent entre 100 et 120 DA le litre. D'autres par contre se voient obligés d’acheter du lait en poudre, qu'ils payent entre 300 et 500 DA le paquet selon la marque. «C'est vraiment la galère cette pénurie de lait en sachet. Vous imaginez une famille nombreuse, comment elle doit vivre dans ces conditions ? On ne peut pas s'offrir chaque jour un litre du lait à 120 DA pour une famille de 5 ou de 7 personnes !», regrette un père de famille.

S. Y.