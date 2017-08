Pari réussi !

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le paisible village de Tibouâmouchine, dans la commune de Seddouk, a vibré durant trois semaines au rythme d’une joie que seul le sport roi sait procurer. En effet, l'association culturelle et sportive de cette localité a organisé un grand tournoi de football en hommage à l'ancienne figure emblématique du football à Seddouk, feu Aït Meddour Saïd, natif de Tibaamouchine, qui n'a connu qu'un seul club dans sa vie : les Vert et Noir du RCS. A noter que le défunt a même assuré les fonctions de premier magistrat de la commune. Les jeunes animateurs de cette association ont, donc, fait appel à plusieurs équipes représentant les différents villages de la commune, lesquelles ont tenu à participer à cet événement qui se veut un hommage «à ce grand monsieur qui s'est sacrifié pour le sport dans la localité», témoigne-t-on. Après une rude, mais non loyale compétition, qui s'est déroulée dans la sportivité la plus absolue, deux équipes ont émergé du lot. Il s’agit de la formation du quartier La place du chef-lieu Seddouk, composée essentiellement d’anciens joueurs du RCS, et celle de Takrietz. Des équipes qui se sont affrontées au cours d’une finale très disputée, caractérisée par des gestes techniques et certaines phases de jeu ayant soulevé l'admiration des présents. Les Adouane, Mohli, Amessis et autre Nadir Benslimane d'un côté, les frères Bouzit et Lardjene de l'autre ont, en effet, tout donné, pour permettre au nombreux public d'apprécier le spectacle. La rencontre s'est achevée sur le score de parité de deux buts partout (2 à 2). Il a fallu recourir à l’épreuve de tirs au but pour départager les deux équipes. C’est ainsi que la chance a fini par sourire aux Seddoukois qui l’ont emporté par trois à deux. Des coupes, des médailles mais aussi des diplômes ont été décernés aux équipes participantes, aux lauréats ainsi qu'aux membres de la famille du défunt et au frère de l’un des participants à ce tournoi, Malek Bouda, qui a perdu la vie après avoir disputé le premier match. Un geste fortement apprécié par les présents. A souligner que cette joute a été rehaussée par la présence de l’exécutif communal et des figures sportives de la ville, qui ont tenu à marquer cet événement et encourager la jeune association initiatrice de l’événement.

Zahir Aït Hamouda