De l’aménagement pour plusieurs patelins !

La commune d'Amizour, située à 50 km au Sud-ouest de Béjaïa, est constituée d'environ 70 villages et hameaux.

Ce qui nécessite pour le développement local une enveloppe financière assez conséquente, pour répondre aux besoins exprimés par la population en matière d’aménagement urbain, habitat, santé, éducation, jeunesse et loisirs, etc. Une "équation" somme toute "difficile" à résoudre avec ce nombre "impressionnant" de localités qui relèvent de cette municipalité rurale. Avec la croissance démographique - la commune enregistre une population estimée à près de 45 000 habitants- et l'expansion urbaine effrénée, la municipalité peine à satisfaire les réclamations de la population locale. Ces derniers jours, le ton a été donné à la réalisation de plusieurs opérations ayant trait surtout au volet aménagement urbain, au profit de plusieurs villages de la commune. Plusieurs avis d'appel d'offres ont été lancés, récemment, par les autorités locales en vue de prendre en charge les doléances des citoyens dans le volet aménagement. Ainsi, plusieurs projets sont inscrits au profit d'un bon nombre de localités, à l’exemple de celui du bétonnage des ruelles du village Afra, qui pâtit de l'absence du béton dans les ruelles, lesquelles se transforment en véritable bourbier inextricable à la moindre averse. Pour sa part, le village Amacine est concerné par une opération de réalisation d'un fossé bétonné, pour le drainage des eaux pluviales. Dans le même sillage, la bourgade Ighil Laâzib, dans la localité de Boukhalfa, est concernée par l'inscription d'une opération ayant trait à la réfection du réseau de l'assainissement et de drainage des eaux des pluies. Le grand village Merdj Ouamane verra, lui, son rond-point aménagé, pour faciliter la circulation automobile au niveau de cette localité. Et enfin, il est prévu la réalisation d'un réseau de drainage en face du stade communal du chef-lieu.

