Le village Tala Lbir expose ses manques

Le village Tala Lbir est l'un des plus importants dans la commune de Boudjellil. Peuplé par environ 3 000 habitants, cette bourgade est confrontée à plusieurs problèmes qui font que le cadre de vie la population y est peu reluisant. La pénurie de l'eau potable, la non-extension du réseau de l'assainissement, l'irrégularité du ramassage des ordures ménagères, l'insuffisance de l'éclairage public, et bien d'autres problèmes semblent s'installer dans la durée, sans qu'aucune solution ne vienne délivrer les villageois. Le manque de transport de voyageurs de et vers ce village accentue, également, l’isolement de ce dernier. En effet, presque aucun fourgon ne dessert ce village, au grand dam des habitants non véhiculés, qui, malheureusement, se voient contraints de se rabattre sur l'auto-stop ou carrément la marche à pied, pour se déplacer ailleurs. «Le transport est un vrai problème chez nous», regrette un père de famille qui dira avoir l’habitude de poireauter à l'embranchement de ce village, en faisant l'auto-stop. S’agissant des équipements publics, ceux-ci relèvent tout bonnement du rêve dans cette localité rustique, connue pour sa vocation agropastorale, où il est produit une huile d'olive d'une excellente qualité. Ainsi, sur le plan sanitaire, Tala Lbir ne dispose d'aucune structure de santé de proximité, pour prendre en charge les patients. Il n'y a, en effet, pas la moindre ombre d'une salle de soins ou même d'une unité de soins. Par conséquent, les malades se voient obligés d'aller ailleurs, pour une simple injection ou un pansement. «Si quelqu'un tombe malade, il doit aller jusqu'à la polyclinique de Boudjellil ou à l'EPSP de Tazmalt, pour consulter un médecin. Pour une simple injection ou les premiers soins, il faut toujours se déplacer ailleurs avec les frais que cela occasionne", regrette un villageois. Le secteur de la poste et des télécommunications n'est pas logé à meilleure enseigne dans ce patelin, puisque ce dernier n'est même pas doté d'un bureau de poste en dépit d’une population importante. Pour toutes les prestations de service liées à la poste, les habitants, et en particulier les retraités, doivent aller jusqu'à l'agence postale de Béni Mansour ou de Boudjellil pour toute opération.

Syphax. Y