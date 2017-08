Un téléthon au profit des démunis

Par DDK | Il ya 28 minutes | 5 lecture(s)

A trois semaines de l’Aïd El Adha, le bureau de wilaya de Béjaïa du Croissant-Rouge algérien, avec la contribution de plusieurs d’associations, telles que «SOS Femmes en détresse» et «Thighri Oufenane» ainsi que les scouts musulmans, organise un téléthon au profit des nécessiteux. Ce rendez-vous aura lieu le 26 de ce mois au niveau de la maison de la culture de Béjaïa, dans le but d’acquérir le maximum de moutons, pour venir en aide aux familles démunies de la wilaya, apprend-on de M. Bouzid Belkacem, président du bureau de wilaya du Croissant-Rouge Algérien. L’Aïd de cette année a une particularité, car il coïncidera avec la veille de la rentrée sociale et scolaire, ce qui constituera des charges supplémentaires qui vont peser sur les familles nécessiteuses. A signaler que la collecte des dons s’effectue depuis jeudi dernier, et s’étendra jusqu’au 26 du mois en cours (journée du téléthon). «Pour cette action humanitaire, nous souhaitons la contribution des âmes charitables, des entreprises publiques et privées et de tous ceux qui peuvent apporter un plus à cette opération, pour ne léser aucune famille nécessiteuse», a fait savoir M. Bouzid. Et d’enchaîner : «Pour toute personne voulant contribuer à cette opération, il faudra s’approcher de notre bureau, situé au Quartier Sghir». À noter qu’une exposition, une conférence et un gala artistique sont aussi programmés au niveau de la maison de culture le jour du téléthon.

Mechmeche Salima