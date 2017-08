280 foyers sans électricité

Par DDK | Il ya 28 minutes | 6 lecture(s)

L’on a appris auprès de M. Azzoug, premier magistrat de la commune d’Amalou, que 280 foyers, repartis à travers les villages et hameaux de la circonscription, ne sont pas raccordés au réseau électrique. «Nous avons recensé une multitude de quartiers et localités, qui n’ont pas encore accès à cette commodité de base», dispose le P/APC. Le maire énumère, entre autres, le village Ath Djaâd, Tighermine, Ighil N’tala, Boushel, Akourma, Gribou, Gueldamane et le quartier Chena, sis au village Biziou. «Nous avons transmis un rapport au wali, pour solliciter l’inscription d’un projet d’électrification. Nous sommes en attente d’une réponse que nous espérons prompte et favorable», déclare-t-il. «J’ai construit une bâtisse dans le cadre du programme FONAL. Après des années d’une vaine attente, j’ai du solliciter la générosité d’un voisin», témoigne un citoyen du village Ighil N’tala, rencontré au chef-lieu. Cette rétrocession d’énergie, signale-t-on, est une pratique courante, qui a tendance à se généraliser. Par ailleurs, le P/APC a fait état de la nécessité de réhabilitation des lignes électriques vétustes et du renforcement d’autres lignes. «Les vieux câbles ont fait leur temps, d’où la nécessité de les supplanter par des torsadés. Dans certains secteurs, le renforcement des lignes, en les portant de deux à quatre fils, s’avère aussi important», plaide-t-il. L’édile communal relève, en outre, l’effort déployé par la SDE dans l’installation des postes transformateurs. Néanmoins, «cela reste insuffisant, alors que certains transfos ne répondent pas aux normes», signale-t-il, tout en indiquant qu’une dizaine d’autres postes manquent à l’appel, pour répondre aux besoins.

N. M.