Les élèves orphelins admis récompensés

Une cérémonie de remise de cadeaux aux élèves orphelins de la commune de Kherrata, ayant réussi leurs examens de fin d’année scolaire des cycles primaire, moyen et secondaire, a eu lieu dans l’après-midi de samedi dernier. C’est une initiative de l’association de bienfaisance pour la sauvegarde des orphelins de la commune de Kherrata. Les lauréats concernés sont au nombre de onze pour ceux admis en 5e, onze au BEM et enfin dix-sept pour le Baccalauréat, auxquels des cadeaux d’encouragement ont été remis. Ainsi, ladite association, présidée par Kamel Bouhedda, a eu la générosité d’offrir des micro-ordinateurs, des tablettes et autres objets à caractère éducatif, ainsi que des dons en espèces. La cérémonie a été ponctuée par quatre pièces théâtrales, présentées par des élèves des différents établissements scolaires présents, tous cycles confondus, axées principalement sur la protection contre les maux sociaux, leurs dangers et leurs conséquences néfastes sur la santé et l’avenir des jeunes et adolescents auxquelles ils sont exposés. Cette frange de la société demeure vulnérable et a besoin d’être protégée par la société, et en premier lieu par les parents. A la clôture de la cérémonie, son animateur, en l’occurrence M. Mordji, a mis l’accent lors d’une prise de parole sur les conditions difficiles qui ont entouré son organisation, notamment le manque de moyens financiers pour la prise en charge des frais engendrés, qui ont été assurés par des prêts contractés par l’association. «En dépit de ces contraintes, notre association a tenu à organiser cet évènement pour récompenser ne serait-ce que symboliquement ces élèves, qui sont dans le besoin de cette action de solidarité, pour les efforts consentis durant leur cursus scolaire pour obtenir de tels résultats, et partager ensemble ces moments de joie qui vont marquer une nouvelle étape dans leur avenir», a conclu l’intervenant.

Slimane Zidane