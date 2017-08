Dallage du canal au village Ath Ouamar

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le village Ath Ouamar, situé à une dizaine de kilomètres du chef-lieu communal d'Ath Mellikèche, est l'un des plus peuplés de la commune, avec une population qui avoisine les 2 000 âmes. Cette localité est connue pour sa vocation agropastorale, où le verger oléicole prédomine dans les terres agricoles soigneusement travaillées. L'élevage de bétail et du cheptel avicole constitue également l'une des activités favorites dans ces contrées nichées sur les hauteurs d'Ath Mellikèche. Et comme son relief est accidenté, constitué de collines abruptes, de précipices profonds et de terrains pentus, il n'est pas aisé à la population de vivre à sa guise et de construire sans niveler et "dompter" le sol plein d'aspérités. Le village Ath Ouamar est parcouru par plusieurs ruisseaux et autres longs ravins, lesquels se remplissent d'eau en un temps record dès que la pluie tombe en trombe ! Cela n'est pas toujours sans conséquences sur l’environnement et la vie de tous les jours des habitants de cette localité. Celle-ci étant perchée sur une haute colline, les eaux pluviales giclant en puissants torrents inondent sur leur passage des habitations. Une situation qui met les villageois dans tous leurs états. Pour remédier, un tant soit peu, à cette situation, des corrections sont effectuées par les services compétents de l'APC. Dans ce même village d'Ath Ouamar, il existe un canal qui "en a fait voir de toutes les couleurs" aux habitants, tant les eaux pluviales qui y coulent en temps de pluie finissent par inonder et embourber les habitations qui le longent, provoquant des "misères" aux habitants. A cet effet, les autorités communales ont initié, récemment, un projet de dallage et de bétonnage de ce canal, afin de délivrer les villageois des "sautes" d’humeur de ce petit cours d'eau, lequel inonde les habitations et la rue principale de ce patelin lorsqu'il se remplit d'eau. «Nous ne pouvons qu’applaudir ces travaux de canalisation au profit de notre village (Ath Ouamar, ndlr). Avec le dallage du canal qui passe par notre localité, fini alors les inondations et la stagnation des eaux usées près de nos demeures!», affirme avec satisfaction un riverain.

Syphax Y.