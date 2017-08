Le chemin communal en proie à l’usure

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

L'état du réseau routier dans la commune d'Ighram laisse à désirer. En effet, les chemins qui desservent le chef-lieu communal ainsi que les différentes localités de la municipalité sont en proie à la vétusté et au délabrement, à l’exemple du chemin communal qui relie la RN26 au chef-lieu communal d'Ighram, en passant par la localité d’Irsane, dans la même commune. Ce chemin se trouve dans un état lamentable : crevasses, trous et cratères abondent sur l'asphalte, lequel s'use de plus en plus. D'une dizaine de kilomètres, ce tronçon est également étroit, laissant se croiser à peine deux véhicules. Aussi, la couche du bitume s'effrite sur les abords, et des trous, probablement provoqués par les eaux pluviales, sont béants, ce qui gène énormément la circulation automobile sur cet axe. Ce dernier, bifurque à Ighram-centre en deux sens: le premier tronçon dessert la localité Iâamourène vers l'Est, et le second mène vers la ville d'Akbou. Les usagers de ce chemin communal déplorent la non-prise en charge de ce chemin et l'absence des travaux d'entretien. En sus de cela, les caniveaux et le système d'évacuation des eaux pluviales brillent par leur absence, ce qui fait craindre aux automobilistes le pire, notamment en période humide, où à la tombée de la pluie, les torrents charrient les eaux pluviales en plus de la caillasse et de la boue, lesquelles se répandent sur la chaussée en gênant la circulation automobile. A noter que tronçon communique également avec le CW7, qui dessert à son tour trois communes, à savoir Ighram, Ath Mellikèche et Tazmalt. L'état d'impraticabilité de ce tronçon suscite le désappointement des automobilistes et des transporteurs, qui souhaitent sa prise en charge. «C'est vraiment navrant de constater l'état peu reluisant de ce chemin communal, qui mérite d'être réhabilité pour le bien-être des usagers et des habitants de la commune d'Ighram!», souhaite un automobiliste.

Y. S.