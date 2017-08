Le chantier du gaz à l’arrêt !

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Le projet de raccordement de la commune de Sidi Ayad au réseau du gaz naturel fait du surplace, au grand désespoir de la population locale, qui s’impatiente et s’inquiète. Pourtant, les travaux lancés tambours battants, ont vite atteint un rythme soutenu, laissant présager une livraison proche du projet. Néanmoins, alors que le taux d’avancement ne dépassait guère les 40%, le chantier a connu une interruption brutale. «Les travaux ont été abandonnés il y a de cela six mois, soit le début du mois de janvier de l’année en cours. Et jusqu'à ce jour, le chantier est toujours à l’arrêt et aucune échéance n’est encore avancée pour une reprise éventuelle des travaux», nous fait savoir M. Ayadi, maire de la commune. «J’espère que les autorités concernées vont réagir promptement pour prendre les mesures qui s’imposent, à l’effet de relancer ce projet, car le statu quo actuel ne profite à personne et cause un préjudice certain à la population du chef-lieu et celle du village Iftissen, les deux localités concernées par la suspension des travaux», ajoute-t-il. Au bout de l’exaspération, des citoyens de Sidi Ayad résidents à hauteur de l’agglomération du chef-lieu de la commune, nous ont fait part de leurs vœux de voir les travaux reprendre dans les meilleurs délais : «c’est à la fois insensé et absurde d’abandonner un tel projet au beau milieu du chemin. Et c’est toujours le pauvre citoyen qui paie les pots cassés, car en lieu et place du gaz, il a droit aux excavations et à la poussière au quotidien», dira, dépité, un jeune commerçant. «Les entreprises ont levé le camp après avoir tout mis sens dessus dessous. C’est éreintant de devoir subir tous ces désagréments tous les jours», renchérit un autre habitant du chef lieu. Il est à rappeler, enfin, que deux villages, en l’occurrence Sidi Ayad et Igueran Herrat, ont été alimentés en gaz au cours de l’année 2016.

N Maouche.