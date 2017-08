Sans électricité depuis… cinq ans

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Si dans certains quartiers et villages on se plaint des coupures d’électricité et de leurs conséquences désastreuses sur les appareils électriques et les produits stockés, des foyers du douar Naït Meraï, à Kherrata, attendent eux depuis plus de cinq ans le branchement à l’électricité.

Pourtant, les villageois de cette bourgade n’ont de cesse d’adresser des réclamations à l’APC et à la SDE. «Cela dure depuis 5 ans. Le hic est que chaque organisme sollicité nous renvoie vers l’autre», s’indigne Mustapha Sali, l’un des riverains délégué par ses voisins pour tenter de résoudre ce problème. Celui-ci nous explique que «lors des différentes démarches, nous nous retrouvons ballotés d’un service à un autre sans rien obtenir de concret. L’APC nous demande de nous adresser à la SDE et cette dernière nous fait savoir que c’est à l’APC de dresser un plan de masse pour l’installation des quatre pilonnes pour le support des câbles de transport de l’électricité jusqu’aux foyers concernés». Face à ce «déni», Mustapha dira, non sans dépit, «si nous avions les moyens financiers pour cela, nous aurions déjà acheté de nous-mêmes ces poteaux, hélas, faute de moyens, nous sommes contraints d’attendre le bon vouloir des uns et des autres». D’aucuns parmi les populations proches de cette bourgade, regrettent qu’«en 2017, soit 55 ans après l’indépendance du pays, cette localité qui a tant donné durant la guerre de libération ne connaît pas encore les bienfaits de l’électricité !». Une telle situation ne fait qu’inciter, hélas, les villageois à l’exode.

B. Mouhoub