Rush inhabituel des usagers

L'agence postale de la ville de Tazmalt ne désemplit pas ces derniers jours. En effet, elle est prise d'assaut, quotidiennement, par des centaines d'usagers dès son ouverture. À l'intérieur, des files d'attente se forment sans interruption devant les trois guichets mis à la disposition des usagers. L'attente y est longue et fatigante surtout pour les personnes âgées, présentes en grand nombre, et les malades chroniques. L'air y devient aussi irrespirable et la chaleur accable les clients, malgré l'existence de climatiseurs. A noter que deux visionneuses pour les usagers du CCP sont opérationnelles dans cette agence, où les préposés au guichet se démènent comme ils peuvent, pour satisfaire les clients d'Algérie Poste. Mais devant la grande affluence des citoyens, la tâche s'avère très dure. A proximité des files d'attente des usagers du CCP, il y a une autre file qui se forme de manière ininterrompue par, cette fois-ci, les abonnés qui sont là pour payer les factures de téléphone, de l’électricité et du gaz. Néanmoins, le rush des usagers vers cette agence postale de la ville de Tazmalt crée une grande tension. Celle-ci, fait ainsi face à une ruée quotidienne des usagers. Elle est le point de chute de centaines de personnes qui viennent des localités avoisinantes, pour bénéficier des prestations de services postaux. «Nonobstant l'existence de bureaux de poste dans leurs localités, des usagers préfèrent se rendre à l'agence postale de Tazmalt, ce qui crée tout cette tension et afflux», affirme un usager. Cependant, il est à relever que certains bureaux de poste manquent de liquidités, ce qui contraint les habitants à se rabattre sur les agences postales des villes voisines, comme à juste titre Tazmalt et Akbou, où les liquidités ne manquent pas. Des usagers font part de la nécessité d'ouvrir un bureau de poste dans la ville de Tazmalt, qui connaît une croissance démographique fulgurante. «Il y a des quartiers à Tazmalt qui forment, à eux seuls, toute une agglomération, comme les quartiers Merlot 1, 2, 3 et Tineswine. Pourquoi alors ne pas ouvrir un bureau de poste pour alléger cette agence?", s'interroge un habitant de Merlot 1.

Syphax Y.