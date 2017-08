190 unités prochainement livrées

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Un lot de 190 logements sociaux, de type publics locatifs (LPL), seront livrés au cours des prochaines mois, a-t-on appris auprès d’un responsable de l’OPGI. Selon notre source, les travaux liés à la superstructure de ces immeubles ont été finalisés.

«A présent, nous nous attelons à prendre en charge le raccordement des logements au réseau d’évacuation des eaux usées, à la suite de quoi, nous nous occuperons de leur branchement au réseau électrique», a indiqué, en substance, notre interlocuteur. Et d’enchaîner : «A l’issue de ces opérations qui nécessitent, tout au plus, quelques mois de délai, le parc sera fin prêt pour être distribué».

Par ailleurs, l’on apprendra auprès des services de la municipalité de Sidi Aïch que les statistiques des souscripteurs à cette formule de logement social ont enregistré un pic vertigineux au cours de ces derniers mois. «Nous avons des milliers de dossiers en attente de traitement et les demandes n’arrêtent pas d’affluer», s’est-on contenté de dire. Des prétendants au logement, dont l’attente dure depuis des années, ont fait part de leur lassitude de s’astreindre à une si longue attente, sans pouvoir entrevoir le bout du tunnel : «Je crèche, moi et ma petite famille, dans des conditions de précarité inhumaines. J’ai assisté à plusieurs distributions de logements, sans avoir eu la chance de figurer parmi les attributaires. J’ai l’impression que la prochaine sera la bonne», souligne, dans un brin d’optimisme, un père de famille du quartier Maâla, sur les hauteurs de la ville. Un autre souscripteur, résident au quartier Timzeghra, sur la rive droite de la Soummam, avoue que son dossier date de plus de 7 ans : «On sait que ces logements seront distribués tôt ou tard. Il reste à espérer qu’ils seront attribués aux familles les plus nécessiteuses, et que la transparence et l’équité seront de mise», affirme-t-il.

N. M.