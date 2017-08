La DJS lance le recrutement

Par DDK | Il ya 1 heure | 157 lecture(s)

La piscine semi-olympique construite récemment au chef-lieu communal d’El Kseur tarde à être mise en service, faute d’encadreurs qualifiés dans les sports qui s’y pratiquent, notamment la nage.

Construite dans le cadre du budget sectoriel, cette infrastructure sportive a mobilisé une enveloppe financière de l'ordre de 207 millions DA. Actuellement, elle n'est pas encore fonctionnelle. Interrogé à ce sujet, un jeune sportif de la région d'El Kseur, amateur de la natation, n'a pas caché son optimisme de voir la piscine semi-olympique de sa localité ouverte dans les brefs délais: «Je suis vraiment impatient de voir cette piscine ouvrir ses portes, d'autant elle est neuve et bien conçue ! Beaucoup de jeunes de notre commune s’intéressent à la natation. Croyez-moi, nous pouvons créer une bonne équipe de nageurs qui pourrait produire des champions comme notre ex-champion d'Afrique Salim Ilès!», espère-t-il. Cependant, sa mise en service ne saurait tarder, étant donné que la direction de la jeunesse et des Sports (DJS) de Béjaïa a lancé, depuis peu, un appel à candidature au profit de ses cadres, afin de pourvoir cette piscine en personnel qualifié, apprend-on. Ainsi, cette annonce concerne les grades suivants: un conseiller principal de sport, pour qui il est exigé d'avoir 3 ans d'expérience, un conseiller de sport avec 4 années d'expérience et enfin un éducateur physique des activités physiques et sportives avec 7 années d'expérience. Les candidats intéressés ont été invités à déposer leurs dossiers de candidature en joignant leurs CV et photos au siège de la DJS.

Syphax Y.