L’association écologique Tichy la verte, en collaboration avec le comité de suivi de la décharge et le district des forêts, a organisé récemment, à l’occasion de la journée internationale de la jeunesse au niveau de la maison de jeunes cité Ben Saïd, une conférence sur le développement durable et le changement climatique. La conférence animée par M. Menouar Abada, expert en gestion intégrée des ressources en eaux et développement durable, et auteur de démarches participatives dans la gestion intégrée des déchets ménagers, a permis au public présent de ne plus considérer les amas d’ordures qui jonchent un peu partout les quatre coins de la wilaya et du pays comme une tare, mais comme une richesse qui peut générer des milliers de postes de travail, tout comme elle peut aussi apporter des solutions à long terme, car pouvant remplacer les énergies fossiles, si seulement on arrive à concevoir des méthodes pour la récupération de ces déchets dont on se débarrasse un peu partout. Ainsi, la wilaya de Béjaïa peut, d’après les chiffres donnés par l’expert, produire 45 % de son énergie électrique de sa biomasse et des noyaux d’olives. La valorisation des noyaux d’olives et du bois de coupe peut rapporter 40 milliards de centimes à la wilaya de Béjaïa. D’après le conférencier, le développement économique désigne les évolutions positives dans les changements structurels d'une zone géographique ou d'une population : démographiques, techniques, industriels, sanitaires, culturels, sociaux... De tels changements engendrent l'enrichissement de la population et l'amélioration des conditions de vie. C'est la raison pour laquelle le développement économique est associé au progrès. L’argent n’a jamais créé la richesse, c’est l’homme qui pourrait être le créateur de ces richesses. Toujours d’après M. Abada, la gestion et la valorisation des déchets peut rapporter annuellement cinq milliards de dollars à l’Algérie, c’est-à-dire une moyenne de 162 milliards de centimes pour chaque commune. L’industrialisation des produits valorisés nous guide vers le rêve d’une économie circulaire. A la fin de cette conférence, un riche débat s’était ouvert, traitant globalement des différentes raisons qui ont généré la situation actuelle à laquelle se trouve confrontée la wilaya, concernant précisément les tas d’ordures ménagers qui étouffent les communes et les problèmes quotidiens qui en découlent. Mais, surtout sur les divers moyens qui peuvent mettre fin à cette situation. A cette occasion, «Tichy la verte» appelle les jeunes à travers la région à participer activement à la protection et préservation de l'environnement ainsi qu’au développement et la promotion de la conscience des jeunes concernant les questions environnementales. Elle a aussi profité de cette occasion pour rendre hommage aux forestiers (du terrain) et aux éléments de la Protection civile quant aux efforts déployés pour la maîtrise des feux de forêts ayant affecté notre wilaya durant cette saison. Il fallait être présent pour ressentir l'importance des hommes de ces deux corporations vis-à-vis de l'échiquier social, car ils ont été félicités par l'ensemble des intervenants. Cette satisfaction ne peut être appréciée à sa juste valeur par ceux qui ne sont jamais intervenus sur un incendie de leur carrière.

Saïd M.