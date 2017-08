69 logements sociaux receptionnés

Par DDK | Il ya 44 minutes | 60 lecture(s)

La ville de Tazmalt, située à 85 km au sud-ouest de Béjaïa, connaît une urbanisation galopante ces dernières années. Cette ville s'étend tous azimuts avec de nouveaux pâtés de maisons qui voient le jour. Néanmoins, les habitants comptent beaucoup sur l'auto-construction, étant donné le manque de projets que connaît le logement public ces dernières années, et avec toutes ses formules. En effet, peu de quotas ont été réalisés ces dernières années, comparativement à la demande sur ce secteur névralgique estimé localement à plus de 5 000 dossiers qui croupissent encore dans les tiroirs de la commune. Même si un quota de 450 logements de type LPL a été réceptionné, il y a quelques mois de cela, ça reste insuffisant devant la demande qui va crescendo. La tension sur la location des logements par les ménages sans toit reste palpable, et peu de logements à louer sont disponibles dans cette ville, d'après nos sources. Ajoutons à cela, les tarifs de location de logements qui ont augmenté vertigineusement depuis le début de l’année en cours, laissant dans l'expectative des dizaines de familles. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la ville de Tazmalt vient de s'enrichir d'un nouveau parc immobilier, lequel a été livré, ces jours-ci. Ce parc, composé de 69 unités dans sa formule sociale, est situé au quartier Merlot 1. Scindés en trois blocs, ces immeubles longent le siège de la daïra de Tazmalt. Ce projet a connu quelques péripéties avec des retards enregistrés dans l’exécution des travaux, car le chantier a été lancé vers 2013. Cependant, en dépit de cela, l'on estime localement que ce parc, même s'il pourrait atténuer un tant soit peu la demande qui va en augmentant sur le logement social notamment, il demeure "insuffisant", estime-t-on.

Syphax Y.