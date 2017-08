La 6e édition tire à sa fin

Par DDK | Il ya 43 minutes | 65 lecture(s)

Dans la cadre de l’application du programme d’action relatif aux activités sportives pour l’année 2017 et du développement du sport et de l’éducation physique au sein du corps de la Protection civile, la direction de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa, sous l’égide de la direction générale du même corps, organise la finale de la sixième édition du Challenge national du sport adapté aux métiers des agents de la Protection civile, du 15 au 20 août 2017. «Pas moins de 1000 agents de différents grades qualifiés à cette finale nationale et représentant les différentes directions de la Protection civile des wilayas prennent part à ce challenge», indique le sous-lieutenant Hakim Latreche, chargé de la cellule de communication de la Protection civile de Béjaïa. Il précise : «Les compétitions comprennent des épreuves sportives liées aux activités opérationnelles des agents de la Protection civile, dont un concours course avec sac à dos, de planche de redressement, de tirage de corde, de la meilleure équipe de conduite tout terrain, de la meilleure équipe d’ambulanciers secouristes, de nage libre et manœuvres de secours et sauvetage en mer, course avec brancard, concours parcours de feu, pétanque et jeux d’échecs». Le coup d’envoi des épreuves, ajoute-t-il, a été la semaine dernière à 17h00, au niveau du stade de l’unité maghrébine de Béjaïa. «Les épreuves sportives ont lieu au niveau du complexe sportif de l’unité maghrébine ; des courses des agents de la Protection civile en uniforme d’Aâmriw- vers stade Ben Allouache, lieu de l’arrivée en passant par le siège de la wilaya et El-Khemis. D’autres disciplines sont abritées par l’unité principale de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa», poursuit-il. Ce dernier explique que «des instructions de la direction générale, à sa tête le directeur général de la Protection civile rappellent aux organisateurs de cet évènement, ainsi qu’à tous les éléments participant à ce challenge qu’ils sont considérés comme un renfort en cas de force majeure, et cela pour parer à toute éventualité, surtout en ce qui concerne les feux de forêts». Le challenge national du sport adapté des agents de la Protection civile est, estime notre interlocuteur, «une partie intégrante de la préparation de base de l’agent de la Protection civile à ses différentes missions de secours et de sauvetage, et un prolongement des efforts consentis pour le développement du sport au sein de l’institution de la Protection civile».

