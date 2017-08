Les charlatans écument les marchés !

Par DDK | Il ya 44 minutes | 60 lecture(s)

Des charlatans en médecine parallèle écument les marchés de la vallée de la Soummam, allant de Sidi-Aïch jusqu’à Tazmalt, en passant par Ighzer Amokrane et Akbou. Ils arnaquent des personnes apparemment naïves au vu et au su de tout le monde. Vantant les bienfaits de leurs produits, certains poussent même plus loin le ridicule en les présentant comme des remèdes miracles relevant de la médecine traditionnelle. Au niveau du marché de voitures d’Akbou, le plus important de la wilaya de Béjaïa, la rude concurrence fait rage entre une dizaine de charlatans et pour le plus surprenant, parmi eux une femme. Installant leurs pharmacies mobiles sous des tentes ou sous des parasols, chacun dans son lieu habituel, ils proposent comme médicaments des produits étranges et douteux faits à base d’herbes séchées, de grains, de petites pierres, d’onguents et de breuvages exposés à l’air libre dans des bacs de fortune, poussiéreux et exposés au soleil, faisant fi des règles les plus élémentaires d’hygiène et de conservation. A l’aide de mégaphones, ils trouvent un malin plaisir à vanter les vertus de chaque produit, son effet magique et les maux qu’il soulage à une clientèle naïve, ignorante et en détresse pour la plupart. Une clientèle qui croit d’ailleurs sur parole et achète sans exiger la conformité propre à un médicament tels que l’emballage, la notice, la date de fabrication et de péremption ainsi que les doses usuelles et leurs moments de prise. Pour persuader les nombreux présents qui les entourent, ils ne se gênent pas a répéter que des personnes ont déjà acheté des produits et grâce à leur efficacité sont revenues en prendre d’autres. Un stratège bien huilé pour tromper la vigilance des indécis. «Je ressens des douleurs en plusieurs endroits de mon corps ; j’ai tout essayé, en faisant par exemple la tournée des Hammam, mais sans résultats. J’ai également consulté des rhumatologues et autres spécialistes qui m’ont prescrit des médicaments qui coûtaient les yeux de la tête ; néanmoins, les douleurs rongent toujours mon corps. Alors pourquoi ne pas essayer ces produits, issus pour la plupart de plantes locales», nous dit un homme, la cinquantaine bien entamée, accosté au marché d’Akbou alors qu’il venait de se procurer une petite bouteille contenant un liquide visqueux. Les personnes âgées ou malades sont les plus vulnérables et les plus attirées par cette médecine parallèle, qui n’est parfois pas sans risque pour la santé. Ces charlatans savent que leurs produits, s’ils ne guérissent pas, ne sont pas nocifs. C’est pourquoi ils sont là et au même lieu chaque vendredi. Il est à regretter au passage que des gens se bousculent autour de ces charlatans et semblent même persuadés des bienfaits de leurs produits.

F.A.B.