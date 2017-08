Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

La commune d'Ighil Ali est située en zone montagneuse. L’agriculture de montagne y est exercée nonobstant les difficultés et le manque de moyens. Dans cette commune où l'altitude varie entre 600 et 1200 mètres, il y a certaines filières de l'agriculture qui réussissent très bien, comme l'apiculture, l’aviculture et l'arboriculture. Cette dernière filière se taille la part du lion avec la disponibilité d'un immense verger d'arbres fruitiers occupant des centaines d'hectares de terres, quoi qu’accidentés et en pente en majorité. Des oliviers y sont plantés, puis viennent les figuiers qui y occupent une place prépondérante dans cette région montagneuse. Et comme les figues ont mûri ces derniers jours, les figueraies de cette région des Ath Abbas renouent avec la présence des habitants qui en cueillent. Même si la culture de la figue a énormément reculé ces derniers temps, surtout à Ighil Ali, il n'en demeure pas moins qu'elle garde toujours son "aura" et sa place prépondérante dans les villages reculés comme Tazla, Mouka, Azrou, Ath Serradj, Zina et bien d'autres, où les figuiers sont toujours travaillés et "choyés" avec abnégation et amour. Ainsi donc, la cueillette de la figue fraîche bat son plein dans cette commune à l'air pur. Les villageois renouent avec la récolte de ce fruit savoureux, succulent et tant adulé. De retour de leurs figueraies, les propriétaires empoignent des corbeilles en osier pleines à rebords de figues fraîches pour la famille. Les consommateurs la dégustent tout en titillant leur palais avec ce fruit mûr à souhait, moelleux et charnu. Il existe deux variétés de figues qui sont cultivées dans cette localité: la figue blanche et la figue violette. Cependant, peu importe la couleur, les consommateurs s'en donnent à cœur joie après l'avoir mise dans les réfrigérateurs pour qu'elle soit servie fraîche! Mais, des lutins encore plus subtils vont jusqu'à cueillir des figues fraîches et les tremper dans l'eau fraîche des sources pendant quelques minutes pour les dévorer toutes fraîches et plus ramollies !

Syphax Y.