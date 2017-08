Une antenne administrative en chantier

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Dans le but de désengorger la mairie du chef lieu communal de Oued Ghir, tout en rapprochant le service public du citoyen, le projet d’un équipement public de base, en l’occurrence une antenne administrative, est inscrit au profit du village Ibourassen. «Les villageois trouveront dans les prestations de cette entité, une réponse à leurs besoins administratifs les plus fréquents, notamment ceux liés à la délivrance des documents d’état civil et la légalisation des signatures», déclare un responsable de l’APC, pour expliquer le bien fondé de ce projet, lequel est en chantier. «Quoi que nos ressources financières baissent sévèrement, nous avons dégagé des subsides, pour mener ce projet à bon port», enchaîne-t-il. Un appel à soumission, dira-t-il, est lancé par voie d’affichage, à l’effet de trouver un maître d’œuvre pour réaliser le projet. «Sitôt le délai réglementaire arrivé à échéance, la commission communale des marchés se réunira pour procéder à l’examen des offres et à la sélection éventuelle d’une entreprise», ajoute encore le responsable de l’APC. Notre source nous apprend, par ailleurs, que le même village a bénéficié de la réalisation d’une salle de lecture, laquelle a été aussi dotée de crédits pour son achèvement. «Ces deux projets représentent des acquis indéniables. C’est assurément pain béni pour la population, et c’est tout à l’honneur de l’auguste assemblée communale», commente un citoyen d’Ibourassen, fonctionnaire de son état.

N. M.