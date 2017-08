Les viandes plus chères !

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Les ménages au niveau de la ville d'Akbou, située à 60 km du chef-lieu de wilaya de Béjaïa, sont mis à rude épreuve avec l'augmentation presque tous azimuts des prix des produits de première nécessité ! En effet, une virée dans les commerces de l'alimentation générale et autres points de vente de produits carnés, nous a renseignée sur cet état de fait. Les points de vente de poulets et les rôtisseries affichent, ces jours-ci, des prix jugés "exorbitants" par les consommateurs. Ainsi, les prix du poulet labellisé et ensaché ont grimpé vertigineusement, ces derniers jours, dans cette deuxième plus grande agglomération de la wilaya de Béjaïa, pour atteindre la somme de 390 DA/kg, et ce après avoir caracolé, il y a quelques semaines seulement de cela, entre 250 et 280 DA/kg. Questionné sur cette "flambée" de la viande de volaille, un vendeur de poulets, qui a pignon sur rue, dira à ce propos: «Ce n'est pas par gaieté de cœur que nous affichons les prix à 390 da/kg. Il y a une forte baisse de la production de poulets cet été. Cela serait dû aux pertes d'un important cheptel avicole dans les poulaillers de la région, à cause de la canicule qui a sévi ces dernières semaines. Bien entendu, cela a réduit d’une manière très significative l’offre.» Et de préciser encore que durant la période estivale et les fêtes de mariages la demande s’envole aussi sur la viande du poulet.» Les œufs ont également connu une remontée palpable de leurs tarifs, lesquels sont affichés entre 350 et 370 DA le plateau de 30 unités, alors que le prix unitaire d'un œuf est de 15 DA. Les poulets rôtis sont aussi touchés par cette "flambée" avec 700 da le poulet entier ! Et ce ne sont pas seulement les produits avicoles qui ont connu une remontée des prix, il y a aussi la viande rouge qui s'est renchérie, dernièrement, avec des tarifs atteignant les 950 DA/kg pour la viande de bœuf -la plus "accessible" des viandes rouges-, alors que ce produit de première nécessité était proposé à 900 DA/kg avant le début de l'été. Là aussi, la forte demande sur cette denrée est à "incriminer" dans toute cette remontée des prix des produits carnés.

S. Y.