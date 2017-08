Vers la relance du projet de maison de jeunes

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le projet de construction de la maison de jeunes de la commune d’Ighram sera probablement relancé tout prochainement. D’après M. Ibaliden, maire de la commune, la reprise des travaux de ce chantier a été à l’ordre du jour de la dernière visite du wali dans la commune. «Le premier magistrat de la wilaya a donné son accord pour la relance du chantier», a indiqué le P/APC. Cet assentiment implique une ouverture de crédits sur le fonds de wilaya ou les programmes sectoriels, afin de couvrir les travaux d’achèvement. «Nous avons réalisé une fiche technique, laquelle a révélé un besoin de plusieurs milliards de centimes de rallonge budgétaire, pour finaliser le projet», nous a confié le maire, selon lequel seule la plateforme et les poteaux de cet ouvrage ont été réalisés à ce jour. Implanté dans le périmètre urbain du chef-lieu de la commune, la bâtisse sera érigée en un seul et unique niveau, nous informe-t-on. Sollicité pour donner son opinion sur la relance annoncée de cette maison de jeunes, un citoyen souligne que «la nouvelle est à prendre avec précaution. Nous ne pouvons que souhaiter que cet engagement soit suivi d’effet». Et à un autre jeune d’Ighram de renchérir : «Les travaux traînent énormément dans le temps. Vivement l’achèvement de cette structure de proximité, que tout le monde attend avec impatience».

N. M.