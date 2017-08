Des dizaines de foyers sans électricité

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Des dizaines de foyers, situés aux quatre coins de la commune de Sidi Ayad, n’ont pas accès à l’énergie électrique.

C’est ce que nous avons appris auprès de M. Ayadi, premier magistrat de la commune. «Nous avons plusieurs quartiers relevant du chef-lieu communal, à l’image de Maasoum et Tighoumdine, regroupant une dizaine de foyers qui ne sont pas raccordés au réseau électrique. Nous avons établi une fiche technique d’un montant de 6 millions de DA, laquelle a été transmise à l’APW pour une prise en charge. Néanmoins, ayant jugé le montant trop élevé, cette instance nous a demandé de le revoir à la baisse. C’est ce que nous avons fait», explique le P/ACP, qui dit attendre un retour d’écho pour pouvoir concrétiser ce projet.

L’édile communal a indiqué que le sort d’une autre dizaine de foyers de la localité Issiakhen, dans le village Igueran Herrat, est tout aussi incertain, dans la mesure où leur prise en charge n’est pas encore à l’ordre du jour. Pour contourner cet écueil, les propriétaires de ces bâtisses non électrifiées, lesquelles sont principalement construites dans le cadre du programme FONAL, recourent à toutes sortes de stratagèmes, afin de s’éclairer et faire fonctionner les appareils domestiques. «En désespoir de cause, les gens improvisent des solutions qui posent plus de problèmes qu’elles sont sensées en résoudre. Ce bricolage qui perdure n’est, ni commode, ni dénué de risques», se désole un citoyen du quartier Maasoum. Ayant bricolé un branchement de fortune à partir d’une maison voisine, un autre citoyen du village Igueran Herrat, laisse éclater sa gouaille : «nos familles sont exposées à un danger permanent, et personne ne semble se préoccuper de notre sort. Que l’on nous dise si nous sommes des citoyens à part entière ou de simples parias», clame-t-il, courroucé.

N. Maouche