Le projet de fibre optique retardé

Le déploiement du réseau de fibre optique dans la commune de Boukhelifa, dont le projet est pourtant bel et bien inscrit, tarde à être traduit sur le terrain. Renseignement pris, le retard dans la mise en œuvre des travaux résulterait de la défaillance de l’entreprise détentrice du marché. «Le maître de l’ouvrage, en l’occurrence Algérie Télécom, a procédé à la résiliation du contrat. La procédure a été relancée pour trouver une autre entreprise, mais cela prend énormément de temps», nous informe un membre de l’exécutif municipal, indiquant qu’une cagnotte d’un montant de 2 milliards de centimes a été dégagée par l’APC pour contribuer au financement du projet. «C’est un projet qui nous tient à cœur et pour lequel nous ne ménagerons aucun effort pour qu’il soit une réalité tangible, même si, dans un premier temps, ce n’est pas tout le monde qui sera servi», souligne le responsable de l’APC. Invités à donner leur opinion sur ce projet, des citoyens de Boukhelifa, apostrophés au niveau de la localité El Maghra, se disent enthousiasmés à l’idée de disposer de cet outil de communication moderne. Pour autant : «il faut se garder de crier victoire, car pour l’instant nous ne sommes qu’au stade du vœu pieu», souligne un jeune du Douar Ath Mimoun. Tout aussi alléché mais réservé, un autre habitant du village Ikhitmen pense que : «les autorités sont très inspirées de songer à nous raccorder à la fibre optique. Néanmoins, l’expérience nous a enseigné qu’entre les déclarations d’intention et les actes, il s’écoule souvent une éternité»

N. M.