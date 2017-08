Sans eau potable depuis plus d'un mois !

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution continue d'affecter plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa mettant, de ce fait, la population dans tous ses états. à l'exemple de la localité d'Allaghane, située à 5 km de la ville de Tazmalt, où les habitants sont aux prises avec une pénurie d'eau qui perdure depuis plus d'un mois ! «Cela fait plus d'un mois que nous n'avons pas eu aucune goutte d'eau dans nos robinets. Cette situation est devenue intenable pour les villageois. Cela est devenu un enfer au quotidien pour nous. Chaque jour, il faut se démener pour trouver une goutte d'eau dans les localités voisines, mais ce n'est pas évident!», tempête un habitant de ce village. A la mairie de Tazmalt, l'on évoque «la baisse drastique du niveau des eaux du puits de forage» situé sur les berges de l'oued Sahel. La sécheresse qui sévit depuis des mois déjà a provoqué une baisse inquiétante du niveau des eaux souterraines, d'où sont alimentées les localités de l'arrière-pays de la vallée de la Soummam via des forages, à l'image, à juste titre, de la commune de Tazmalt, laquelle connaît un stress hydrique intense ces dernières semaines. Toutes les localités relevant de cette municipalité, laquelle est «assise» sur une gigantesque nappe phréatique d’après des hydrologues, sont variablement touchées par la pénurie de l'eau potable sur ces réseaux de distribution. En attendant que les autorités trouvent une solution à ce problème lancinant, les habitants du village Allaghane prennent leur mal en patience, en se rabattant sur l'achat des citernes d'eau à 1200 DA le remplissage !

