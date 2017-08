Les chantiers à la traîne depuis 10 ans !

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

L'absence de structures d'accueil, d'espaces culturels et de loisirs se répercute négativement sur le cadre de vie des jeunes, qui s'ennuient à «mourir» ! En tout cas, c'est le constat fait au village Boudjellil, chef-lieu communal situé à 87 km au Sud-ouest de Béjaïa.

La masse juvénile de ce village historique n'est pas logée à meilleure enseigne, à cause de l'absence de lieux de distraction et de loisirs. En dépit de cela, rien n’est fait pour offrir aux jeunes des lieux de répit, de loisirs et de détente. Pire, le sort réservé à deux équipements publics qui leur reviennent de droit a interloqué plus d'un à Boudjellil. En effet, les projets de réalisation d'une bibliothèque communale et d'un centre culturel dans ce chef-lieu traînent toujours, et ce depuis une dizaine d'années ! Ces structures sont toujours à l'état «d'éternel» chantiers. Néanmoins, si les travaux dans le chantier de la bibliothèque communale, financée dans le cadre du FCCL (Fonds Commun des Collectivités Locales) sont carrément à l'arrêt depuis des années, le centre culturel a connu, en revanche, des travaux sporadiques mais qui ont pu aller, malgré tout, jusqu'à la construction de la bâtisse en bonne et due forme. Toutefois, il lui manque la boiserie et les travaux de finition qui n'ont pas encore repris pour des raisons inconnues. Cet état de fait laisse dans l'expectative les jeunes du village de Boudjellil, qui pressent les autorités communales d'achever ces deux équipements publics pour en disposer et combler le vide qui les étrenne. «Je vois que nous avons deux structures, un centre culturel et une bibliothèque communale qui sont toujours inachevés. Cela fait des années que nous attendons leur livraison. Nous demandons à l'APC de procéder à la finalisation de ces deux projets au profit des jeunes de Boudjellil !», clame un jeune de cette localité. En attendant que ces deux structures voient le jour, les jeunes de Boudjellil, un village peuplé d'environ 6000 âmes, tentent de passer le temps avec les moyens de bord.

Syphax Y.