La colère des villageois

Irrités par la dégradation avancée de la route reliant leur village à la commune de Souk-Oufella, ainsi qu’au village de Takrietz, les habitants de Zountar sont sortis de leurs gonds, pour exprimer leur «ras-le-bol face à la sourde oreille des autorités locales». Située à 50 km à l'ouest de la ville de Bgayet, la commune de Souk Oufella accuse des retards dans tous les domaines, notamment dans le secteur des travaux publics. En effet, l’unique route qui relie cette municipalité à la RN26 est impraticable, suscitant la colère des habitants de Zountar qui ont procédé, dimanche dernier, à la fermeture de la RN26 au niveau de Takrietz. C’est vers 5h du matin que des dizaines de jeunes et moins jeunes ont procédé à la fermeture de cette nationale à l'aide d’objets hétéroclites. Les usagers de cet axe routiers ont dû contourner cette voie en passant par la commune de Chemini avec ses routes tortueuses et lézardées, qui n’ont rien à envier à celle de Zountar. Par cette action, les habitants du village éponyme interpellent les autorités locales sur «le calvaire» qu’ils endurent «depuis des années». Les protestataires ont indiqué qu’ils ont alerté et les responsables locaux et ceux de la wilaya, mais en vain. «Cette route est devenue un champ de patates où les nids-de-poule et les crevasses se font nombreux. En dépit des moult missives adressées aux autorités concernées, aucune suite n’a été donnée à nos doléances. Ce mépris affiché sans vergogne par les responsables locaux est inadmissible, d’autant plus que nous avons fait preuve de patience durant des années», dira un habitant du village Zountar. La décision de fermer la route par la population se veut comme un moyen de pression sur les autorités, accusées de «tergiverser» dans le dossier de la réfection dudit axe routier.

Bachir Djaider