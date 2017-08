Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

La station de fourgons, située à proximité de la nouvelle agence postale de la ville d'Akbou, se trouve dans un état de dégradation pour le moins inquiétant.

Réhabilitée il y a de cela près de quatre ans, avec la pose de plusieurs abribus -anti-UV- et de lampadaires, cette station a vu malheureusement la "déferlante" de l'incivisme l'emporter pour se transformer, à présent, en champs de bataille à s'y méprendre. Des abribus, il ne reste que les carcasses, témoins d'une "dévastation" violente de ce mobilier urbain par des inconnus qui ont transformé ces lieux, censés abriter les voyageurs, en "défouloir", où ils ont tout saccagé, de nuit surtout. Les abribus sont actuellement inutilisables et gênent beaucoup plus les usagers dans leurs déplacements sur les trottoirs où ils ont été installés. Quand aux lampadaires, il ne subsiste de cet équipement que des poteaux et des "bras" sans luminaires. En tout cas, cette station de fourgons n'offre plus les commodités et le repos "transitoire" aux usagers qui s'y morfondent à "mourir". Il n'y a plus la moindre once d'ombre à cet endroit, fréquenté par des centaines d'usagers par jour. Avec la chaleur accablante de l'été, et le soleil qui larde, les voyageurs se rabattent sur les arcades des commerces avoisinants pour se tenir à l'ombre. Faut-il également évoquer l'insalubrité qui règne dans cette station, où les détritus s'accumulent en amas repoussants, avec des emballages de boissons alcoolisées, des bouteilles d'eau minérale et toutes sortes de déchets laissés là par des individus pour qui le civisme et l'éducation "ne veulent absolument rien dire". En sus de cela, des eaux usées des lavages d’ustensiles et couverts des gargotes et autres cafétérias du coin y suintent en stagnant ici et là. Le décor est chaotique dans cette espace réservé, à priori, au transport public de voyageurs. Et pour donner l'estocade, les toilettes publiques se trouvent à leur tour fermées, et ce depuis belle lurette, laissant les voyageurs dans le désarroi total. «L'état dans lequel se trouve la station de fourgons de la ville d'Akbou est vraiment désolant. La saleté, l'incivisme et la dégradation du mobilier urbain ont fini par l'achever complètement. C'est vraiment navrant. Nous ne pouvons même pas protéger des biens publics qui sont mis, pourtant, à notre disposition et pour notre bien-être ! Triste époque!», se lamente un citoyen rencontré sur les lieux.

Syphax Y.