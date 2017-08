Des routes impraticables !

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Le réseau routier de la commune de Boudjellil est en proie au délabrement et à l'usure. En effet, les chemins qui traversent cette municipalité, située à 87 km au sud-ouest de Béjaïa, sont dans un état de dégradation tel, que cela empêche un trafic routier normal. Cette localité, située aux confins sud de la wilaya de Béjaïa, est parcourue, d'est en ouest, par le CW 42A, long de 15 km, lequel relie les RN 5 et 26. L'état de la chaussée de ce chemin est peu reluisant, du moment que la couche bitumeuse s'est dégradée à plusieurs endroits. Des segments entiers sont carrément impraticables, ce qui met dans tous leurs états les automobilistes qui voient, chaque jour, se détériorer leurs véhicules un peu plus. «Le CW42 A a besoin d'être réhabilité. Cela fait des années que nous attendons sa prise en charge efficiente. Il existe beaucoup de segments qui sont carrément détériorés et difficiles à emprunter par les usagers», affirme un usager habituel de cet axe routier. La dernière réhabilitation de ce chemin remonte à 2011, où il a été entièrement revêtu de bout en bout. Malheureusement, l'asphalte n'a pas tenu très longtemps, se détériorant peu à peu jusqu'à devenir presque impraticable. Des crevasses, des nids-de-poule, des cratères et autres cassis sont visibles sur la couche bitumeuse de ce chemin. L'on incrimine dans la foulée les véhicules de gros tonnage, qui passaient en nombre impressionnant surtout au début de la réalisation du tronçon Ahnif - Akbou de la pénétrante autoroutière Béjaïa - Ahnif, où des centaines de camions traversaient ce chemin au quotidien, en usant davantage la couche bitumeuse. Par ailleurs, les chemins communaux traversant cette commune ne sont pas logés à meilleure enseigne, puisqu'ils sont également délabrés. L'absence des opérations d'entretien et de réseaux d'évacuation des eaux pluviales, entre autres, ont fini par accélérer la détérioration du réseau routier dans cette municipalité.

S. Y.