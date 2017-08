Le mouvement associatif réclame une auberge de jeunes

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

La commune de Barbacha regorge de sites naturels et vestiges historiques. L’on peut citer, à titre d’exemple, la mine de Bouamrane qui s’étend sur plusieurs hectares, avec tous ses anciens compartiments et édifices datant de la fin du 19ème siècle. Ce panoramique site qui surplombe le magnifique cours d’eau Oued Djemaa, un autre trésor naturel à côté de plusieurs sources et fontaines ancestrales et de villages anciens constituent, il est vrai, des atouts à faire valoir pour promouvoir le tourisme de montagne dans cette région enclavée. Mieux que ça, la commune de Barbacha recèle des patrimoines naturels et culturels à faire découvrir aux visiteurs pour l’ancrage du tourisme éducatif dans la région. Un tourisme pouvant renflouer les caisses de la municipalité et faire connaître la région. En outre, le tourisme éducatif offre des possibilités de voyager et d’encourager des échanges entre les jeunes de différentes régions, histoire de construire un tissu rentable dans un réseau national avec une variété de sites et de vestiges existantes. Que pourra espérer de plus une région en quête de moyens à mettre en œuvre pour mettre sur rail le développement local. Et Barbacha aura besoin surtout de passerelles à l’effet de la faire sortir de l’anonymat. Cela étant, le tourisme éducatif fera connaître aussi les différentes activités artisanales locales qui sont le précurseur du tourisme. Pour ce faire, il suffit d’y mettre les moyens nécessaires, comme s’accordent à dire tous les acteurs de la société civile locale. «Nous devons songer aux mécanismes à mettre en œuvre pour sortir notre municipalité de l’anonymat», estime un leader associatif natif de la région. «La balle est dans le camp des pouvoirs publics» qui, selon lui, «devraient accorder à cette commune le projet de création d’une auberge de jeunes, tant attendu pour que le rêve devienne réalité». Il est à rappeler que l’association locale du tourisme éducatif «Ittij», en collaboration avec le CSP de cette commune, la direction du tourisme de la wilaya et d’autres partenaires a organisé, l’an dernier, une visite guidée, au profit de dizaines de jeunes issus du mouvement associatif national, à l’effet de leur faire découvrir les sites naturels, historiques et touristiques de la région.

Nadir Touati.