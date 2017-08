Rationnement drastique de l'eau potable !

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

A l'instar de beaucoup de localités relevant de la wilaya de Béjaïa, la commune de Kendira, située à 50 km au sud-est de Béjaïa, est confrontée à un stress hydrique qui ne dit pas son nom. En effet, l'eau potable dans cette municipalité est rationnée depuis quelques jours déjà, et sa distribution est programmée à raison d'un jour par semaine. La pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution est induite, à cause de la baisse du niveau des eaux de forage, indique-t-on. Ce rationnement met dans tous leurs états les habitants de cette commune, qui se démènent comme ils peuvent pour s'approvisionner en cette ressource vitale. Avec la rareté de l'eau dans les foyers, les habitants des différents villages, comme Guenana, Iguensiwen, Merdj Lbir, Merdj N'Tlata, Tinjit et Timsedekt se rabattent sur l'eau des sources que comptent leurs localités, et l'achat des citernes. Cependant, d'aucuns dans cette contrée montagneuse ne comprennent pas comment une région comme Kendira, riche en ressources hydriques, puisse "tomber" si bas en ne parvenant même pas à satisfaire la demande de la population en eau potable. «Avec toutes les sources d'eau dont elle recèle, la commune de Kendira ne devrait pas arriver à cette situation de crise d'eau !», regrette un habitant. La commune de Kendira connaît une situation peu reluisante en matière de développement rural, car elle enregistre de multiples insuffisances ayant trait à plusieurs secteurs. Cette région est très connue pour son massif montagneux, Takintoucht en l'occurrence, qui fait sa fierté. Le plus haut pic culmine à 1674 mètres. En hiver, cette montagne, qui fait partie des majestueuses chaînes montagneuses des Babors, se "pare" de neige avec laquelle elle "s'emmitoufle", comme d’un burnous blanc immaculé.

Syphax Y.