Quand les villageois de Tifritine se mouillent

Pour faire face à la pénurie d’eau qui les pénalise depuis des années, les habitants de Tifritine, dans la commune de Feraoun, se sont mobilisés pour améliorer leur quotidien, en construisant deux puits d’un débit d’été de 0,5 litre/seconde.

Ces puits permettront, à coup sur, le renforcement du débit général du réseau AEP du dit village, notamment en ces temps de sécheresse. La réalisation de ces puits a pris trois jours, durant lesquels tout le village, petits et grands, femmes et hommes se sont mobilisés comme un seul homme derrière l’association sociale Tafath qui a organisé ce volontariat. Nous rappelant les temps où les villages de Kabylie se prenaient en charge dans tous les domaines, notamment en matière d’alimentation en eau potable des ménages. Cette initiative collective et d’intérêt communautaire est venue après qu’un villageois du nom d’Ahmed Amaouche, par son geste de bienfaisance, a cédé un terrain qui recèle de surcroit une source d’eau souterraine.

«Je n’ai fait que réaliser le vœu de mon père, souhaitant avant sa mort donner cette parcelle de terrain aux villageois, dans le but d’exploiter la source d’eau existante. Sachant que notre village souffre d’un manque d’eau flagrant, c’est donc un devoir», avoua Ahmed. L’endroit où s’est fait le creusement des deux puits n’est pas un simple terrain vaste, mais constitue un vrai Eden du donateur qui est un jeune agriculteur local, étant donné que cette parcelle est une sorte de champ de divers arbres fruitiers et d’un jardin qui offre à la famille Amaouche plusieurs variétés de légumes saisonniers. Ahmed avait sacrifié une dizaine de cerisiers et de figuiers pour défraichir la partie du projet de creusement de ces 2 puits. Les villageois ont salué le geste de cette famille donatrice, qui leur a donné l’opportunité non seulement de réaliser un projet ô combien indispensable et nécessaire pour mettre fin à la détresse des foyers, mais aussi à l’effet de renouer avec les us et coutumes de solidarité, d’entraide et de travail collectif comme au bon vieux temps. «Nos foyers sont alimentés à raison de 15 minutes chaque deux jours, et les sources d’eau sont en proie au tarissement, car elles sont surexploitées par une population qui ne cesse d’augmenter», résuma d’emblée Youcef Akkar, président de l’association locale Tafath. Tifritine, de l’Aârchs d’ Ait Khateb, fait partie des plus grands villages de la commune de Feraoun par sa population qui avoisine les 3000 âmes, et sa terre large et fertile recelant de nombreuses nappes d’eau souterraines. Mais en dépit de ces richesses et nappes d’eau souterraines et de sa grandeur, ses habitants vivent au quotidien le calvaire de nombreux problèmes, dont la dégradation de la route principale, l’enclavement, et surtout le stress hydrique synonyme d’un manque d’eau flagrant.

Solidarité agissante



«Avec cette réalisation, grâce à nos propres moyens nous pouvons normalement arriver à améliorer l’alimentation en eau de nos foyers à 75%, c’est déjà pas mal, car nous continuons à utiliser les anciennes sources, mais aussi à rechercher d’autres sources exploitables à l’avenir», estima le président de l’association locale, qui compte maintenir en branle cette dynamique d’altruisme et de solidarité entre villageois, qui sont déterminés à s’occuper de leurs préoccupations pour l’amélioration du cadre de vie au sein de ce grand village. Outre le creusement des deux puits, les villageois avaient construit aussi une conduite en tranchée de mille mètres, depuis ce captage jusqu’au point de son raccordement avec l’ancien réseau AEP. Le village compte aussi deux châteaux d’eau d’une capacité de 200 m3, ce qui demandera selon ces habitants, la construction d’au moins deux autres châteaux d’eau pour augmenter le captage de réserves d’eau et assurer une bonne et régulière distribution de ce liquide précieux. Plusieurs responsables ont effectué des visites sur les lieux, et la régularisation administrative du dit projet est à l’ordre du jour, ainsi que la contribution des services concernés pour assurer les aménagements nécessaires pour accompagner cette réalisation pour une meilleure exploitation. A titre d’exemple, offrir un réseau d’électricité pour les besoins de pompage et de refoulement d’eau depuis le captage jusqu’au château de distribution vers les quartiers du village. Il y va aussi de son entretien surtout en termes d’hygiène pour éviter l’apparition de MTH, et cela fait partie de la responsabilité de la commune. Cependant, les habitants du village de Tifritine se disent prêts à continuer dans cette démarche, pour trouver des solutions à d’autres problèmes, notamment les pistes agricoles pour faciliter le travail de la terre, meilleure source de richesses dans ces montagnes pour un développement durable. Et maintenant que le train d’entraide et de bénévolat est mis sur les rails, rien ne peut arrêter les villageois dans leur élan. Il suffit juste aux pouvoirs publics de s’impliquer pour la réfection et le revêtement de la route principale qui y mène, pour que ces habitants inlassables et amoureux de leur patelin restent mobilisés et engagés à la construction et au développement, en donnant leur force, leur temps et leur argent. Un exemple à suivre.

Nadir Touati