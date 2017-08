Les travaux de la nouvelle agence postale lancés

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

La commune de Sidi Ayad a bénéficié de l’inscription du projet d’un nouvel équipement public de proximité, avons-nous appris de bonne source. D’après M. Ayad, premier magistrat de la commune, ce projet est en rapport avec la construction d’une agence postale. «Le site d’implantation de cette structure publique est localisé à hauteur du chef-lieu de la commune», nous informe le P/APC, précisant que le projet vient d’étrenner sa phase de réalisation. «Le démarrage du chantier remonte à quelques semaines. L’infrastructure en est au stade des fondations», dira-t-il en substance. L’édile communal nous fait savoir, par ailleurs, que la couverture budgétaire de ce projet est assurée par des subsides affectés au profit de la municipalité, dans le cadre de l’exercice 2015 des plans communaux de développement (PCD). Est-il nécessaire de rappeler enfin, que Sidi Ayad dispose déjà d’un bureau de poste. Néanmoins, signale-t-on, son exigüité se pose en contrainte de taille, interdisant tout possibilité de modernisation ou de diversification du service. «Nous disposons, non pas d’un bureau de poste, mais d’une cabine téléphonique. Le personnel, comme les prestations, sont réduits au minimum. Il faut impérativement une nouvelle bâtisse, plus spacieuse et plus en adéquation avec les exigences de l’heure», dira sur un ton teinté d’ironie, un citoyen du chef-lieu résident au quartier Maasoum.

N. M.