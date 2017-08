Hommage à Azerzour et Malek Bouda !

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Un vibrant hommage a été rendu, le week-end passé, au chanteur Azerzour et au militant Malek Bouda, décédés le mois de juillet dernier.

Les festivités ont été organisées, vendredi et samedi derniers, par l'association Isulas Seddouk Oufella, en collaboration avec l'APC de Seddouk et plusieurs autres associations de la localité. Le chanteur Azerzour, de son vrai nom Mohand Bouzerzour, est décédé le 16 juillet 2017, alors que Malek Bouda, un activiste dans le mouvement associatif et ancien militant du mouvement citoyen, est décédé une semaine après. Ces deux figures de proue étaient très estimées à Amdoun N'Seddouk. Pour l’occasion, plusieurs activités ont jalonné ces deux journées de mémoire et de reconnaissance pour ces deux personnalités de la région. Néanmoins, les moments les plus forts de cette action étaient indubitablement la pose des gerbes de fleurs sur les tombes des deux défunts et l'inauguration et la baptisation, au premier jour de cette action d'hommage, de deux équipements publics au nom de ces deux défunts. Ainsi donc, la bibliothèque de la localité a été inaugurée et baptisée au nom de Mohand Azerzour, cet artiste qui a tant donné à la chanson kabyle à travers ses 40 années de carrière. Pour sa part, la salle de sports a été inaugurée dans la même journée du 25 août dernier, où elle a été baptisée au nom de Malek Bouda, militant et activiste très apprécié dans la région pour ses prises de positions courageuses et sans ambiguïté ! Dans la foulée, il y avait des expositions d'articles de presse, de photos des deux compères et des témoignages sur le parcours de chacun de ces deux personnes qui ont marqué la région. Le deuxième jour de l'hommage a été consacré, quant à lui, au match-gala entre les vétérans de la JSK et ceux de l'équipe locale le R.C. Seddouk en l’occurrence, le match a eu lieu au stade communal avec une grande affluence du public.

Syphax Y.