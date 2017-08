Barbecues de maïs à l'ombre des eucalyptus !

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Sur les accotements de la RN26, à l'ombre d'imposants eucalyptus, des jeunes ont installé des points de grillades de maïs depuis le début de l'été. Et c'est dans cette bourgade de Timetedhit, située à 1 kilomètre de la ville de Tazmalt, que l'on s'adonne, chaque été, à la vente des épis de maïs grillés sur les feux ardents du charbon sur les abords de la RN26. Des jeunes ont trouvé la parade et "l'ingénieuse" idée pour gagner un bon pactole quotidien, et ce en vendant des maïs grillés à 20 da l'unité aux automobilistes qui passent par cette localité agropastorale. Des barbecues de fortune sont, ainsi, installés à proximité du poste de garde-barrière pour la vente de "cônes" de maïs grillés, fumants et salés ! «Pour tout dire, je ne me plains guère de ce petit métier de saison ! Cela me permet d'avoir des revenus supplémentaires me permettant de vivre à l'abri du besoin. Le maïs grillé et salé est très demandé par les automobilistes qui passent par notre région. Il est cueilli dans les vergers alentours et est bio, il ne présente aucun danger pour la santé des consommateurs !», affirme l'un des tenants de barbecues. Néanmoins, les conditions de préparation de ce mets laissent vraiment à désirer, car les maïs sont grillés sans respect des règles d'hygiène. Par ailleurs, le maïs demeure un légume très apprécié par les ménages. Il coûte actuellement 80 DA/kg au marché de Tazmalt et dans les autres points de vente des fruits et légumes. Grillé ou bouilli dans l'eau, les épis du maïs sont croqués à pleines dents au plaisir du palais. Dans cet endroit de Timetedhit, à proximité du passage à niveau gardé, il existe un petit marché informel tenu depuis des années. Des étals de fruits et légumes sont aménagés, chaque jour, sur les accotements de la RN26 qui passe par la commune de Tazmalt entre autres. Les innombrables haltes qu'observent les automobilistes au niveau de ce petit souk provoquent malheureusement des embouteillages et des bouchons. «Ce n'est guère un endroit pour la tenue de ce genre de commerce. Ce marché doit être éradiqué pour la sécurité des automobilistes. Mais comme à l'accoutumée, les autorités locales laissent faire...», tempête un automobiliste pris dans l'engrenage des embouteillages au niveau de ce petit marché informel, lequel provoque aussi la pollution des parages avec le jet tous azimuts des fruits et légumes avariés !

S. Y.