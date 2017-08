Un stade de foot en stand-by

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Le projet d’une infrastructure sportive de proximité, en l’occurrence un stade de football, est inscrit au profit de la commune de Boukhelifa, nous a fait savoir un membre de l’exécutif communal. «L’inscription de cet équipement sportif de base remonte à l’année 2008. Un terrain d’une superficie de 2340 m2 a été alors dégagé pour servir d’assiette à l’implantation de l’ouvrage. Néanmoins, le transfert de ce bien dans le patrimoine de l’APC n’a pas encore eu lieu à ce jour», atteste le responsable de l’APC. Notre interlocuteur explique que le terrain est sous régime forestier. Sa distraction au profit de la collectivité locale est un passage obligé, avant de pouvoir engager quelque opération que ce soit, sur le site. Une longue et complexe procédure, qui relève exclusivement de la compétence du département ministériel, et qui ne semble pas connaître un quelconque aboutissement. «Nous avons bon espoir de voir cette procédure bouclée dans des délais raisonnables, pour pouvoir relancer le projet», souligne le responsable de l’APC. Apostrophés à hauteur de la localité El Maghra, à proximité du littoral, un groupe de jeunes de Boukhelifa avoue n’avoir jamais eu vent de l’existence d’un tel projet. «On ne nous a jamais fait part d’une quelconque information au sujet d’un stade ou d’une autre structure», confesse un membre du groupe. Et à un autre jeune de renchérir : «nous ne sommes pas associés à la gestion des affaires communales. Un stade de foot, pourquoi pas ? Mais tant qu’il n’est pas réalisé, il faut se garder de crier victoire». Tout aussi sceptique, un retraité du village Tala Hiani déclare que : «Boukhelifa est la terre d’origine de Zidane. Il n’y a nul doute que notre commune regorge d’autres stars en herbe et qui ne demandent qu’à être prises en charge pour que leur talent éclate au grand jour».

N. M.