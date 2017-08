Réhabilitation des accès de plusieurs villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Le volet aménagement urbain dans la commune d'Ath Mellikèche semble se tailler la part du lion. Ainsi, plusieurs localités relevant de cette municipalité ont bénéficié d'opérations substantielles destinées à l'amélioration du cadre de vie des habitants. A l'exemple du village Ayacha (Iaâgachen), lequel était concerné par des travaux de dallage et de canalisation d'un ruisseau, qui "menait" la vie dure aux villageois, et ce à cause des inondations qu'il provoque à la chute des pluies. Les travaux sont livrés, récemment, au grand soulagement des habitants. Le cap est donné, ces jours-ci, à l'aménagement et au bétonnage de l'accès menant du CW7 vers Thala Tighilt. Les travaux sont toujours en cours. Pour sa part, le village Tinessouine est au centre des travaux d'aménagement au niveau du quartier "Ath Yahya", où les accès sont réhabilités à travers leur bétonnage. Dans le même contexte, il y a lieu de souligner aussi ce projet ayant trait à l'élargissement de la piste qui va du village Taghalat vers celui de Lemcella. Cet accès a été en proie à la dégradation depuis des années. Ce qui a contraint la population à réclamer sa réhabilitation. Son état délabré et l'étroitesse du passage ont été un "cauchemar" pour les habitants, surtout les véhiculés d'entre eux, qui n'arrivaient pas à circuler aisément sur ce tronçon. Actuellement, les travaux de l'élargissement et d'aménagement de cette piste sont en cours. De l'avis de beaucoup d'habitants de la commune, jamais cette localité n'a enregistré, comme aujourd'hui, autant de projets qui ont trait surtout à l'aménagement urbain. «Notre commune est déshéritée et a besoin d'un véritable plan de développement. Située en zone montagneuse, elle est difficile d'accès et son relief ne fait pas de cadeaux. C'est pour cela que les projets d'aménagement urbain doivent être réalisés pour améliorer le cadre de vie des citoyens», constate un habitant de Tinessouine.

Syphax Y.