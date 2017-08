Une conduite d’AEP bloquée par un citoyen !

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Des habitants du village Tala-Mellal, dans la commune de Chellata, daïra d’Akbou, réclament de l’eau, de l’assainissement et la réfection de leurs routes. Ces villageois se disent «outrés» par le fait que les autorités locales n’ont rien pu faire pour ramener à de meilleurs sentiments un citoyen de la région, qui s’oppose depuis des années au passage d’une canalisation d’eau potable sur ses terres. Bien que cette canalisation soit destinée à alimenter deux villages de la commune. Selon la déclaration du président de l’association du village, M. Meziani Mokrane, le propriétaire du terrain a posé, par écrit, toutes les conditions à satisfaire par l’APC pour permettre le passage de la canalisation sur ses terrains. A en croire ce même président de l’association, les responsables de l’APC ont accepté et signé un procès verbal dans lequel figurent ces conditions. Mardi dernier, les habitants ont mis la mairie sous scellés dans l’optique de faire pression sur les responsables de l’APC de Chellata afin d’honorer leur engagement vis-à-vis de l’opposant, et, pourquoi pas, satisfaire ses conditions. Cela devrait mettre fin au problème et permettra la pose de la canalisation pour l’alimentation de deux villages en eau potable. Pour le président de l’APC de Chellata, M. Tahar Maibèche, Cette action extrême des habitants, qui a pénalisé beaucoup de citoyens qui n’ont rien à voir avec ce problème, n’a pas du tout sa raison d’être puisque la veille, soit lundi, «nous avons tenu une réunion et nous avons discuté avec les responsables de l’association du village de Tala-Mellal. Nous leur avons expliqué qu’une solution au problème du passage de la conduite d’eau a été dégagée avec le propriétaire du terrain et les services techniques de l’APC». Entre temps, l’attente des villageois semble s’éterniser.

B. Mouhoub