Des projets en instance de lancement

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

La commune d'Akbou, à 60 km au Sud-ouest de Béjaïa, connaît un imbroglio qui ne dit pas son nom. La situation de «blocage/détente» perdure encore.

Des centaines de projets, votés et budgétisés, attendent d'être concrétisés pour le bénéfice de cette collectivité. Une commune où les problèmes s'accumulent au fur et à mesure que le temps passe. En dépit de cela, des projets sont en instance de lancement, étant donné qu'ils sont attribués aux entreprises réalisatrices. Ce sont des projets substantiels qui concernent l'équipement et l'aménagement urbain entre autres. Le revêtement et la réhabilitation du chemin qui relie la RN26 au CW7, via la localité d'Azaghar, est pris en charge par les autorités locales, apprend-on. Le marché a été attribué pour une enveloppe financière de près de 18 million de dinars. Ce chemin, qui passe par la petite zone industrielle d'Azaghar, a une importance capitale du moment que cette zone abrite une dizaine d'usines qui connaissent un mouvement incessant de transport de marchandises, en sus de la circulation automobile des citoyens. Dans la foulée, une salle de soins est projetée au quartier «Hira Tahar» au chef-lieu communal. Ledit équipement a nécessité la mobilisation d'un budget de plus de16 millions de dinars. Cette structure viendra renforcer le secteur de la santé dans cette commune qui connaît une croissance démographique fulgurante ! Pour les habitations non encore raccordées au réseau de l'électricité, une enveloppe de l'ordre de 13,56 millions de dinars a été dégagée à cet effet. Le quartier populaire de Bouizane, où se tient le marché hebdomadaire du gros et du détail tous les lundis ainsi que celui des véhicules tous les vendredis, est concerné par une opération d'implantation de réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, avec un financement de 39 millions de dinars. Et enfin, le lancinant problème des eaux usées du quartier «Ighzer Tahrikt», sis au chef-lieu, sera pris en charge avec une enveloppe financière de 24,5 millions de dinars.

Syphax Y.