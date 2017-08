Les lauréats du Bac et du BEM honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Les lauréats des examens des deux cycles d'enseignement moyen et secondaire, de la commune de Semaoune ont été honorés, dimanche après-midi, lors d'une cérémonie organisée à la place des 23 martyres au chef-lieu de la commune. Un évènement auquel ont assisté les lauréats et leurs parents, le président de l’organisation des moudjahidines de la wilaya de Béjaïa, Ouattah Rachid, ainsi que des élus de la commune. Organisée par l'association socioculturelle Ziri, du village Tagroudja, cette fête avait un double objectif : récompenser les meilleurs élèves et commémorer la date du 27 août 1957, où 15 martyrs du village de Tagroudja sont tombés au champ d’honneur. «Notre village a payé un lourd tribut durant la guerre de libération, notamment en cette fatidique journée du 27 août 1957. Le lieudit «Tala Wedda» a été le théâtre d’une bataille sanglante qui s’est propagée jusqu’à Timezrit. Elle s’est soldée par la mort de 45 martyres et de 150 blessés», souligne Abdelhalim Amghar, président de l’association Ziri. En vue d’encourager l’excellence scolaire et inciter les élèves à plus d’efforts, ladite association a organisé cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs de la commune. Pratiquement tous les parents et enseignants ainsi que leurs élèves ont tenu à être présents à ladite collation. «Il s’agit de la fête de tout ce beau monde après une année de dur labeur. Nos chérubins méritent un encouragement afin de leur donner envie d’aller le plus loin possible dans leurs parcours scolaires», avoue un parent d’élève. Le village de Tagroudja s’est distingué par ses 13 bacheliers ayant décroché leur sésame avec brio. Les lauréats primés ont, de leur côté, exprimé leur joie de voir les efforts d'une année de travail couronnés de succès. Parmi les lauréats du bac, la jeune Amghar Lydia du lycée «Arezki Louris» de la commune de Semaoune, a obtenu la moyenne de 16,54.

Bachir Djaider