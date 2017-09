Un foyer de jeunes en chantier à Aït Bessaï

Par DDK | Il ya 59 minutes | 112 lecture(s)

Aït Bessaï compte parmi les villages de la commune de Chellata qui ont bénéficié de l’inscription d’un projet de foyer de jeunes. Le projet, fait-on savoir au niveau de l’APC, a été pris en charge sur les ressources allouées à la municipalité dans le cadre des plans communaux de développement. Les travaux, indique-t-on encore, enregistrent un taux d’avancement appréciable. D’après les responsables de l’exécutif communal, les villages Fethoune et Ath Sidi Amar ont, aussi, bénéficié de projets similaires, également en cours de réalisation. Les jeunes villageois d’Ath Bessaï voient d’un bon œil la réalisation de cet équipement public : «Notre APC est bien inspirée d’avoir songé à réaliser un tel projet. Au lieu de s’adosser aux murs et d’encombrer les venelles du village, on va pouvoir animer nos journées et meubler notre temps au sein de cette structure», se félicite un jeune du village. Partisan à tout crin de cette initiative de l’APC qu’il trouve «louable», un autre jeune du même village renchérit : «Ce projet de foyer de jeunes peut paraître anodin. Pourtant, c’est un acquis qui vaut son pesant d’or. Ne serait-ce que parce qu’il fera office de rempart contre le spleen et permettra aux jeunes de se retrouver, de communiquer et d’échanger».

N. M.