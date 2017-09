Une unité de soins en projet

Par DDK | Il ya 59 minutes | 100 lecture(s)

Les infrastructures sanitaires de la commune de Souk Oufella seront prochainement étoffées, avec la réalisation annoncée d’une nouvelle entité de soins. En effet, nous apprenons auprès d’un membre de l’exécutif municipal que le projet de construction d’une unité de soins est inscrit au profit de la circonscription. «Cette infrastructure de proximité est projetée au niveau du périmètre urbain du chef-lieu de la commune», a déclaré le responsable de l’APC. D’après notre interlocuteur, ce projet étrenne actuellement sa phase de consultation par voie d’affichage. Le lot objet de consultation, informe-t-on, a trait à la maîtrise d’œuvre de l’étude du sol, du génie civil et de l’architecture. «Faute de disponibilité financière en suffisance, nous avons opté pour une procédure de réalisation par tranches successives», explique-t-on. En termes clairs, cela signifie que le volet relatif à la réalisation de la bâtisse attendra une autorisation de programme sur les prochains exercices budgétaires pour se concrétiser. N’empêches que l’inscription de ce projet dédié à la santé n’a pas laissé indifférents le commun des citoyens de la commune. C’est du moins ce que nous avons pu vérifier à la lumière d’une discussion avec des habitants : «L’intention d’investir dans un secteur aussi sensible et vital que celui de la santé est louable en soi. Même si les délais de réalisation pourraient s’allonger, il faut se féliciter que le processus soit mis en branle», dira un retraité. Et à un autre citoyen du chef-lieu de renchérir : «Il vaut mieux avoir un projet à finaliser que pas de projet du tout. Je suis certain que le prochain exécutif communal ne lésinera sur aucun moyen pour obtenir les crédits nécessaires à l’achèvement d’un ouvrage».

N. M.