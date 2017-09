Quand la volonté y est…

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le problème de la gestion des ordures ménagères touche beaucoup de communes relevant de la wilaya de Béjaïa.

Il touche surtout les communes qui ne possèdent toujours pas des décharges réglementées ou publiques pour absorber tous les déchets, qui, malheureusement, finissent par s'entasser en fatras dans les rues, sur les trottoirs en débordant même sur la chaussée. La municipalité d'Aït R’Zine, située à 85 km au Sud-ouest de Béjaïa, est aux prises également avec ce problème de l'enlèvement des détritus, étant donné que cette localité ne possède pas encore sa propre déchetterie. Au chef-lieu communal, comme dans le reste des quatorze villages de la commune, les déchets sont un véritable problème et pour les autorités et pour la population. Les risques sur la santé publique ne sont pas épargnés, car ils continuent de "planer" tant qu'aucune solution définitive à cette situation, jugée "préoccupante", n'est trouvée. Néanmoins, le cas du grand village Guendouz, chef-lieu, est encore plus compliqué, car dans cette localité il existe plusieurs dépotoirs. Sinon, les plus tristement connus sont ceux qui se trouvent près du parc communal, au quartier Souk Semmache et celui de la place publique Chréa. Ces deux dépotoirs sauvages amochent et enlaidissent ce village avec des amoncellements et des odeurs repoussantes. Néanmoins, la décharge de Chréa, qui reçoit des quintaux de déchets chaque jour, est considérée comme la plus importante et nuisible en ce sens qu'elle jouxte l'arrêt de fourgons qui desservent plusieurs villages de la commune. Des centaines d'usagers empruntent chaque jour cet arrêt séparé juste par un chemin communal de ladite décharge, laquelle dégage à longueur de journée des odeurs pestilentielles, surtout en été, où les miasmes et autres effluves fétides manquent à "assommer" les voyageurs et les passants. Toutefois, voyant que les choses ne s'améliorent pas et devant le risque accru de maladies et éventuellement d'épidémies que pourrait provoquer ce dépotoir, un collectif de jeunes de la localité a pris la louable initiative, à la veille de l'Aïd El-Adha, de nettoyer les deux dépotoirs précités (celui jouxtant le parc communal et celui de Chréa). Avec des moyens rudimentaires, ces jeunes ont réussi à enlever toutes les ordures qui s'accumulaient en monticules dans ces deux endroits précis de Guendouz, en transformant carrément les lieux, qui respirent à présent la propreté. À la fin de cette opération de volontariat, très saluée par les villageois, les jeunes volontaires ont aspergé les endroits de sels de chaux pour les désinfecter. Des plaques interdisant le jet des ordures ont été, également, installées pour sensibiliser les habitants.

Syphax Y.