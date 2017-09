La fibre optique fait son entrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le réseau de fibre optique a été déployé dans certaines localités de la commune d’Ighram, avons-nous appris auprès du maire, M. Ibaliden. «L’équipement est introduit à hauteur de l’agglomération du chef-lieu et au niveau d’Ighil Nacer, le village le plus peuplé de la circonscription», a indiqué l’édile communal, précisant que ce support technologique est opérationnel. «Disposer d’un tel outil est un immense privilège. C’est tout simplement magique de pouvoir s’informer, communiquer et même travailler sans avoir à quitter son domicile», dira, sur un ton emprunt d’enthousiasme, un citoyen d’Ighram. Contacté par nos soins, un responsable d’Algérie Télécom, l’instance en charge du management de ce projet, fait savoir que ce dernier est inscrit dans un vaste plan d’investissement engagé par l’entreprise à l’échelle de la wilaya : «Ces opérations entrent dans le cadre d’un programme d’extension et de modernisation des équipements, afin de répondre à une demande en pleine essor, tout en offrant des prestations de qualité en adéquation avec les exigences de l’heure», dira-t-il en substance. Et de préciser : «Nous avons acheminé le câble de la fibre optique essentiellement vers les agglomérations des chefs-lieux de communes. Pour les localités éloignées, enclavées et difficiles d’accès, nous avons opté pour l’installation d’antennes MSAN». Sauf qu’à Ighram, relève-t-on, ces MSAN on ne les voit encore nulle part. Ce qui n’a, d’ailleurs, pas manqué de susciter des critiques acerbes chez certains villageois. «Les MSAN, c’est pour les autres. Quant à nos villages, on ne s’en occupera pas de sitôt. Sinon, quand les poules auront des dents», ironise un citoyen du village Tighilt Makhlouf. Tout aussi outré, un habitant de Taslent s’interroge : «Je me demande sur quelle critère on décide d’installer des MSAN dans certaines communes et pas dans d’autres».

N. Maouche