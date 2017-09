Les habitants réalisent un forage

Par DDK | Il ya 1 heure | 184 lecture(s)

Devant la pénurie d'eau potable qui persiste depuis des années, les habitants du village Tabouâanant, situé à 26 km du chef-lieu communal d'Ighil Ali, ont décidé de se prendre en charge en ralisant un forage.

C'est ainsi que les villageois, dans une action de solidarité, ont réalisé, dernièrement, un forage pour renforcer la capacité d'alimentation en eau potable dans leur village. Conjuguant leurs efforts, les villageois, chacun avec ses propres moyens (finances, matériels, équipements,...), ont foré un terrain gorgé d'eau duquel l'eau sera puisée et distribuée pour tout le village, et ce après son acheminement vers le château d'eau du village. L'opération venait d'être entamée et les efforts sont toujours déployés afin de sortir cette localité, perchée à près de 1 000 mètres d'altitude, du stress hydrique dans lequel elle est plongée depuis plusieurs années. Le village Tabouâanant est confronté à un certain nombre de problèmes et autres carences, qui font que les conditions de vie n'y sont pas satisfaisantes pour les habitants. Au manque d'eau, s’ajoutent l'absence de transport de voyageurs, l'inexistence de lieux de sport et de loisirs pour les jeunes, l'absence du gaz de ville, le délabrement du chemin qui y mène, l'inexistence d'une unité de soins, la fermeture "injustifiée" de l'école du village,... Par ailleurs, il est à souligner que les habitants des villages de cette commune, à l'instar d'El Kelâa, Mouka, Tazla, Zina et bien d'autres, se rabattent sur l'action collective afin de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Malgré le manque de moyens, les habitants cotisent et se solidarisent entre eux pour réaliser des projets d'utilité publique, à l'image du captage des sources, de la réalisation de forages, l'aménagement des ruelles et des places publiques (Tajmaât)...

Syphax Y.