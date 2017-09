Assirem Gouraya attend son mur artificiel d’escalade

Par DDK | Il ya 1 heure | 167 lecture(s)

Pour procéder à des travaux de modification au niveau de la stèle dite Monument du Chahid de Béjaïa, les services de la mairie ont fait appel aux adhérents de l’association Assirem Gouraya qui excellent dans l’escalade, a-t-on appris auprès du président de la dite association. Ainsi, pour apporter leur concours et leur contribution dans cette noble tâche, les spécialistes en escalade de l’Association Assirem Gouraya, sont intervenus et ont aidé les services techniques dans ce petit projet. Pourtant, cette même association ne cesse de demander à ces mêmes services de projeter l’acquisition d’un mur artificiel d’escalade afin de former, avec le temps, des professionnels en la matière. D’ailleurs ceux-ci auraient pu permettre, aujourd’hui, aux agents de la mairie d’intervenir après qu’ils ont été formés par l’association.

A. Gana